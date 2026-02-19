Travis Scott all’Hellwatt Festival di Reggio Emilia: ecco tutti i dettagli sul concerto

di Mattia Caiulo e Angela Sannai

REGGIO EMILIA – Il rapper di fama mondiale Travis Scott si unisce a “Hellwatt” festival di Reggio Emilia, dove si esibirà alla Rcf Arena il prossimo 17 luglio. Lo annunciano i promotori del festival dai loro canali social. Inoltre, sempre stando all’annuncio, un altro ospite speciale “a sorpresa” parteciperà alla serata, definita tra quelle “a più alto impatto” dell’intero festival. Il 18 luglio si esibirà invece Ye (Kanye West). In calendario anche Dj Snake, Martin Garrix, Ozuna e Rita Ora.

“Il 17 luglio uno degli artisti più influenti della scena musicale globale trova spazio sul Main Stage dell’Rcf Arena- si legge on line- Dopo il ritorno di Ye e una line up di livello, l’ultimo pezzo va al suo posto. E non è tutto, una sorpresa speciale si aggiungerà alla serata”. Travis Scott, aggiungono gli organizzatori, “non fa performance crea caos, energia ed esperienze live rituali. Il 17 luglio sarà una delle serate a maggior impatto dell’intero festival”.

I BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita da lunedì 23 febbraio alle 16 su Ticketmaster and Vivaticket. Alle 16 di ieri, intanto, si sono aperte le prevendite dei biglietti per le esibizioni del 5 luglio. L’Hellwatt festival, sostengono gli organizzatori, “sta definendo un nuovo standard per gli eventi live in Europa”.