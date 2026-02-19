Caso Epstein, Regno Unito sotto choc: arrestato l’ex principe Andrea “per cattiva condotta in pubblico ufficio”

(in aggiornamento)

ROMA – Gli Epstein files portano al primo grande scossone istituzionale, ma non negli Stati uniti. Oltre Oceano, nel Regno unito, è stato arrestato Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica.

L’ARRESTO NEL GIORNO DEL 66° COMPLEANNO

A dare la notizia choc è la Bbc che ha rivelato come l’azione sia stata condotta dalla Polizia della Valle del Tamigi dopo una “valutazione approfondita” e che ora è aperta un’indagine. L’arresto si è compiuto intorno alle 8 di mattina, nel giorno del 66° compleanno del fratello minore di Re Carlo, colto nella propria abitazione. L’ex principe è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in ufficio pubblico ed è in custodia cautelare. La polizia sta eseguendo perquisizioni “presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”.

IL COINVOLGIMENTO CON IL FINANZIARIO PEDOFILO

Come spiega poi il quotidiano inglese The Guardian “la polizia ha valutato le accuse secondo cui Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come Principe Andrea, avrebbe condiviso informazioni sensibili con il miliardario Jeffrey Epstein, autore di reati sessuali su minori, quando era inviato commerciale nel Regno Unito“. Sotto la lente della polizia della Thames Valley anche le accuse “secondo cui una donna sarebbe stata trafficata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew” il riferimento è a Virginia Giuffrè, una delle principali accusatrici del finanziare morto suicida in carcere nel 2019. Tra gli Eptein Files resi pubblici dall’amministrazione americana vi sono diverse foto che ritraggono l’ex principe insieme a giovani ragazze. In particolare, tra quelle diventate virali, vi è un’immagine che ritrae l’ex principe insieme alla complice di Epstein, Ghislainee Maxwell, e la stessa Giuffré, allora giovanissima.

Andrew ha sempre e strenuamente negato ogni illecito sul caso Epstein. Ma recenti dichiarazioni pubbliche del Re Carlo e del principe William hanno manifestato la forte volontà della Corona di fare chiarezza sulla vicenda.