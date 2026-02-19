giovedì 19 Febbraio 2026

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca rimette il mandato: lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi

La responsabilità, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida

19-2-2026

di Antonio Bravetti e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida.

Nei giorni scorsi era scattata la protesta ufficiale dei giornalisti di Rai Sport per la telecronaca fatta da Petrecca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi piena di gaffe ed errori improbabili.

PD: DIMISSIONI NECESSARIE MA TARDIVE, PETRECCA EMBLEMA DI TELEMELONI

Petrecca è l’emblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo. Un’impostazione che ha finito per indebolire l’autorevolezza dell’informazione e più in generale dell’intero sistema Rai. Ora serve una vera discontinuità. Non si può continuare con il meccanismo del ‘rimuovere per promuovere’ o con semplici ricollocazioni interne. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata”. Così il capogruppo del Pd nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano.

