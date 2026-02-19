Calcio, divieto di trasferta per i tifosi: il Tar boccia i ricorsi

ROMA – Con le quattro ordinanze depositate oggi (numeri 1064, 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del ministero dell’Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta, ai sensi dell’articolo 7-bis.1, della legge 401 del 1989, fino al termine della stagione calcistica.

I decreti erano stati adottati dal ministero a seguito degli scontri verificatisi fra opposte tifoserie lungo la percorrenza di tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato. Quello che riguarda la Roma (il numero 1066) è stato accolto limitatamente al divieto di trasferta per i residenti in provincie della regione Lazio diverse da Roma.