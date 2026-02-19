VIDEO| Striscia la notizia, tapiro ad Andrea Pucci che punge Fiorello: “L’imitazione? Goditi di più la vita”

ROMA – A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Andrea Pucci finisce nel mirino di Striscia la notizia in seguito alla polemica per la sua partecipazione alla kermesse e al successivo passo indietro. Nella puntata in onda questa sera in prima serata su Canale 5, sarà mostrata la consegna del tapiro d’oro al comico fatta da Valerio Staffelli.

Nell’anticipazione data dal programma, Pucci commenta: “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti“, nonostante la foto sia online da tempo.

PUCCI AL VETRIOLO CONTRO FIORELLO: “GODITI DI PIÙ LA VITA”

Staffelli, poi, chiede a Pucci se si sia riconosciuto nell’imitazione fatta da Fiorello durante il programma di Rai Radio 2 La Pennicanza. Dieci giorni fa, lo showman ha realizzato uno sketch in cui immaginava il monologo che il 60enne milanese avrebbe fatto sul palco dell’Ariston.

Pucci, però, davanti a Staffelli, si scatena con velenoso sarcasmo: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”.