Iran, i media Usa: l’esercito americano pronto ad attaccare già questo weekend, ma Trump non ha ancora deciso

ROMA – L’esercito statunitense sarebbe pronto a mettere in campo possibili attacchi in Iran già da questo weekend. Lo hanno detto i massimi funzionari della sicurezza nazionale Usa al presidente americano Donald Trump che, però, non ha ancora preso una decisione. A riferire la notizia sono i media Usa. Cbs News – che per prima ha lanciato l’indiscrezione – che spiega come sia probabile che i tempi per qualsiasi azione si estendano oltre questo fine settimana.

Secondo quanto riferisce l’emittente che riporta le affermazioni di diversi funzionari, nei prossimi tre giorni il Pentagono sposterà temporaneamente parte del personale fuori dalla regione del Medio Oriente, principalmente in Europa o di nuovo negli Stati Uniti, in vista di possibili azioni o contrattacchi da parte dell’Iran qualora gli Stati Uniti dovessero procedere con la loro operazione.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing alla Casa Bianca, ha dichiarato che ci sono “molte ragioni e argomentazioni che si potrebbero addurre a favore di un attacco”, ma che “la diplomazia è sempre la prima opzione” del presidente e che “l’Iran farebbe molto bene a raggiungere un accordo con il presidente Trump”.

Dal fronte negoziati, intanto, sembrerebbero arrivare buone notizie. Ha parlato di “positivi progressi” il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, così come il suo omonimo dell’Oman, Badr Albusaidi: “I negoziati indiretti di oggi tra la Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America a Ginevra si sono conclusi con buoni progressi nell’individuazione di obiettivi comuni e di questioni tecniche rilevanti. Lo spirito dei nostri incontri è stato costruttivo– ha riferito su X-. Insieme abbiamo compiuto seri sforzi per definire una serie di principi guida per un accordo finale. Il contributo del Direttore Generale dell’AIEA, Rafael Grossi, è stato molto apprezzato. Molto lavoro resta ancora da fare e le parti hanno chiarito i prossimi passi prima del prossimo incontro”.