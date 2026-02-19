L’oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
C’è una grande tenerezza nei rapporti sentimentali che in alcuni casi vanno avanti da molto tempo. Dai corso a tutte le iniziative che intendi intraprendere, senza farti fermare da nulla e da nessuno.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Saprai essere simpatico, brillante. Favoriti i contatti, gli accordi…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non bisogna strafare, sei piuttosto stanco, prese con cautela le informazioni che arrivano in questa giornata. Controlla le proprietà ed in generale tutte le spese del periodo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
In amore tornano stimoli importanti e voglia di costruire. Nel settore professionale sicuramente vincerai su tutto e su tutti. Nuovi amici.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Cerca di viaggiare, di muoverti. Nonostante l’atteggiamento molto vivace, apparentemente aggressivo, di base sei un pigro che vorrebbe vivere la vita in maniera tranquilla.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Oggi sembri di nuovo vittima di qualche pensiero di troppo, di piccole ansie che andrebbero cancellate al più presto. L’amore paga pegno.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Una spesa imprevista, un conto salato. In amore potresti avere dato spazio ad una persona che non merita tutte le tue attenzioni. Discussioni in famiglia.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non conviene stare fermi, controlla bene per eventuali lavori, e soprattutto porta avanti progetti. Avrai a che fare con un parente lontano.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Un amore può nascere, un accordo può essere rinnovato. Giornata ideale per riflettere e capire dove vuoi andare, e se hai fatto più per gli altri che per te stesso, è arrivato il momento di cambiare.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, meglio non andare di corsa perché la fretta è cattiva consigliera. Nuovi incarichi importanti nel lavoro dove ultimamente devi discutere in continuazione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata di grandi stimoli. Se il cuore è libero bisogna trovare un nuovo amore, se ci sono stati problemi puoi cambiare. Le coppie forti lo diventano di più!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata caotica, con qualche problema in più da risolvere pure a livello familiare. Ricevi un’offerta o un invito che sarebbe il caso di accettare. In amore qualche dubbio.