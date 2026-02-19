Meteo, le previsioni di giovedì 19 febbraio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Transita una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo a tratti intenso al Nord (specie sul Triveneto), sulle regioni tirreniche centrali, in Umbria e in serata anche in Campania. Piogge sparse in Sardegna. Nevicate a bassa quota al Nord (fino in collina nelle primissime ore), sopra i 1400 metri al Centro. Venti forti da sud.

NORD

Una perturbazione atlantica si sposta rapidamente verso oriente. La giornata trascorrerà già con un miglioramento del tempo su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria dove ci saranno schiarite. Piogge ancora in Lombardia, soprattutto al mattino, diffuse e anche intense su Veneto e Friuli Venezia Giulia, modeste in Emilia Romagna. Entro sera migliora su gran parte dei settori. Neve diffusa sulle Alpi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 5°C di Trento e Bolzano e i 10-13°C delle altre città.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni transita una perturbazione. La giornata trascorrerà con un tempo compromesso dalle precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio. Gli Appennini invece impediranno al fronte perturbato di sfondare completamente sui settori adriatici dove ci saranno precipitazioni soprattutto sulle zone interne. Un po’ di piogge anche in Sardegna. Venti tesi da sud, poi forti da Ponente.

Temperature: valori massimi compresi tra i 10-11°C di Perugia e l’Aquila e i 18°C di Pescara (15 a Roma).

SUD e SICILIA

Pressione in diminuzione per l’arrivo di una perturbazione. La giornata trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo sulla Campania settentrionale con rovesci sparsi. Nel corso del pomeriggio e poi sera le precipitazioni interesseranno gran parte della regione, portandosi poi anche sul cosentino. Nubi irregolari altrove. Venti tesi da sud, mari mossi o molto mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 16-17°C di tante città e i 19°C di Palermo.