Colapesce e Dimartino debuttano al cinema: “Raccontiamo il peso delle aspettative in una Sicilia mai vista sullo schermo”

ROMA – Per Colapesce e Dimartino è tempo di una nuova avventura, dopo il boom di ‘Musica leggerissima’ e la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con ‘Splash’. Il duo debutta al cinema con ‘La primavera della mia vita’, nelle sale italiane dal 20 al 22 febbraio con Vision Distribution. Diretto da Zavvo Nicolosi (alla sua opera prima), il film è una favola moderna che racconta il peso delle aspettative, l’amicizia, il comprendere e accettare chi ci sta vicino e una piccola riflessione sull’ambiente con un umorismo e scene surreali in una Sicilia inedita, lontana dagli stereotipi legati alla mafia.

Lorenzo e Antonio (i veri nomi dei due artisti) sono due amici legati in passato da un sodalizio artistico che si ritrovano a lavorare dopo tanti anni di separazione per un progetto folle alla scoperta dei miti della Sicilia, lungo un viaggio tra sogno e realtà tra special guest del calibro di Madame, Brunori Sas e Roberto Vecchioni e pastori con pecore diventate star del cinema e della tv.

IL CAST DI ‘LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA’

Nel cast anche Stefania Rocca, Corrado Fortuna, Demetra Bellina e Ludovica Bizzaglia. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi. Inoltre, Colapesce e Dimartino firmano la colonna sonora originale in uscita per CAM Sugar.

‘La primavera della mia vita’ è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Vision Distribution, coprodotto da Filippo Sugar ed Elisabetta Biganzoli per Sugar Play, in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission.