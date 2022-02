Roma, tram 8 fermo per sei mesi e chiusura alle 21 per metro A e B. I dettagli

ROMA – “Oggi abbiamo presentato al sindaco 40 slide. Tra le priorità dei prossimi 180 giorni c’è sicuramente la manutenzione delle infrastrutture, sia tram che metropolitane. Parliamo del rifacimento dell’armamento, in particolare della linea 8. Dovremo chiudere la linea da luglio per circa 6 mesi“. Così l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, in una pausa dei lavori del ‘conclave’ della maggioranza che oggi si è riunita in una casale al Divino amore per fare il punto della situazione sui primi 100 giorni e per fissare gli obiettivi dei prossimi 180.

“Anche per linea A e linea B dovremo avviare un’importante manutenzione, dall’armamento, alle banchinette ai sistemi antincendio. La linea B chiuderà anticipatamente alle 21 da aprile a giugno. Approfitterei anche per sistemare il nodo Colosseo tra B e C. La linea A sempre alle 21, per 18 mesi da giugno. Così spenderemo tutti i famosi 425 stanziati dall’ex ministro Delrio. Ma questa somma è un quarto di quanto servirebbe in totale, ovvero1,2 mld per manutenzione complessiva delle linee esistenti. Con gli interventi sull’antincendio potremo attivare anche lo scambio A-C a San Giovanni a livello banchina”, aggiunge Patanè.