Covid, 15.479 contagi e 353 morti. Sale il tasso di positività: 5,2%

ROMA – Sono 15.479 i nuovi casi per Coronavirus in Italia per 297.128 test tra antigenici e molecolari, 353 i decessi. Il tasso di positività si attesta al 5,2%, in crescita rispetto al 4,7% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 13.762 per 288.458 tamponi e 347 morti. Sono 2.059 le terapie intensive per Covid in Italia, 14 in più rispetto a ieri. Ammontano a 17.831 i ricoveri ordinari con sintomi, 132 in meno rispetto a 24 ore fa.

