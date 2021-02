Butantan Institute starts study to evaluate the effects of vaccination

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – On Wednesday (17), Butantan Institute began mass vaccination against Covid-19 in the city of Serrana, in the state of São Paulo. The action is part of Project S, which is expected to vaccinate 30,000 people in the region by April.

The vaccine known as CoronaVac, developed by Chinese manufacturer Sinovac and produced in Brazil by Butantan Institute, will be applied to volunteers over the age of 18. According to the director of Butantan, Dimas Covas, with this study, unprecedented in the world, it will be possible to evaluate the effectiveness of the vaccine in controlling the circulation of coronavirus among the population.

“This will allow us to know in depth what is happening to all vaccinated people, but also to the epidemic. What will be the number of people infected, what is the need for hospital, what is the resource being spared. Finally, countless answers that have never been obtained before in an organized way in a study like this, which is why it is innovative”, he said.

The small city of Serrana, with about 45,000 inhabitants, caught the attention of the Butantan Institute for the number of people infected by Covid-19. In one of the phases of a serological survey conducted in 2020 in the city, 5% of residents had the disease – a rate considered high compared to other municipalities in the country that also participated in the survey.

UNO STUDIO SULLA VACCINAZIONE DI MASSA AL VIA A SERRANA

di Bianca Oliveira



SAN PAOLO DEL BRASILE – L’Istituto Butantan ha avviato una vaccinazione di massa sperimentale contro il Covid-19 nella città di Serrana, nello Stato di San Paolo. La campagna, iniziata mercoledì, è parte del ‘Projeto S’ (‘Progetto S’), con il quale si punta a immunizzare 30.000 persone nella regione entro aprile.

Il vaccino impiegato è il CoronaVac, dell’azienda cinese Sinovac. Fabbricato in Brasile dall’Istituto Butantan, sarà somministrato a persone volontarie maggiorenni. Stando a una nota diffusa in occasione dell’inizio del piano di vaccinazione, il direttore dell’Istituto, Dimas Covas, ha sottolineato che la campagna rappresenta una sperimentazione senza precedenti nel mondo e permetterà di valutare l’efficacia del vaccino controllando la circolazione del virus tra la popolazione.



Covas ha detto che “la ricerca permetterà di conoscere in modo approfondito cosa avviene nelle persone vaccinate, ma anche l’impatto sull’andamento dell’epidemia, qual è il numero di persone contagiate, di cosa hanno bisogno gli ospedali e quali sono le risorse risparmiate”. Il direttore del Butantan ha aggiunto che “grazie allo studio potremo ottenere una miriade di risposte, e in maniera sistematizzata”.



La cittadina di Serrana conta 45.000 abitanti ed ha attirato l’interesse degli scienziati per il numero di contagi da Covid-19. In una delle fasi dei test sierologici eseguiti sulla popolazione nel 2020, è risultato che il 5 per cento dei residenti era infetto. Per i ricercatori si tratta di una percentuale elevata se comparata ad altre località del Brasile che hanno partecipato allo stesso studio.

INSTITUTO BUTANTAN INICIA ESTUDO INÉDITO PARA AVALIAR OS EFEITOS DA VACINAÇÃO

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Nesta quarta-feira (17), o Instituto Butantan começou a vacinação em massa contra a Covid-19 na cidade de Serrana, no estado de São Paulo. A ação faz parte do Projeto S, que tem a expectativa de vacinar 30 mil pessoas da região até abril.

A vacina conhecida como CoronaVac, desenvolvida pela fabricante chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, será aplicada em voluntários com mais de 18 anos. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, com esse estudo, inédito no mundo, será possível avaliar a efetividade da vacina no controle da circulação do coronavírus entre a população.

“Isso vai permitir conhecer em profundidade o que está acontecendo com todos os vacinados, mas também com a epidemia. Qual vai ser o número de pessoas infectadas, qual é a necessidade de hospital, qual é o recurso que está sendo poupado, enfim, inúmeras respostas que nunca foram obtidas antes de uma forma organizada em um estudo como esse, por isso que é inovador”, afirmou.

A pequena cidade de Serrana, com cerca de 45 mil habitantes, chamou a atenção do Instituto Butantan pelo número de habitantes infectados pela Covid-19. Em uma das fases de um inquérito sorológico realizado em 2020 na cidade, 5% dos moradores estavam com a doença – taxa considerada alta em comparação a outros municípios do país que também fizeram a contagem.