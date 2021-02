Bologna, scavano per la fibra e trovano resti di un soldato tedesco

BOLOGNA – Scavavano per la posa della fibra ottica e hanno finito per trovare i resti di un soldato tedesco morto durante la Seconda guerra mondiale. A fare la scoperta, nel tardo pomeriggio di ieri a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sono stati alcuni operai, che hanno immediatamente chiamato i Carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto sono stati fatti “ulteriori scavi, ad una profondità di un metro e mezzo“, che hanno portato alla luce “altri frammenti ossei, brandelli di stoffa e pezzi di scarpe“. Grazie a questi elementi si è saputo con certezza che i resti erano quelli di un soldato tedesco caduto durante il conflitto mondiale, visto che tra l’altro “il luogo del rinvenimento ricade nella zona della cosiddetta ‘Linea gotica’“. Le spoglie sono quindi state recuperate, e del ritrovamento sono stati informati gli Organi per i caduti della Difesa.

