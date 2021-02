La grillina fuori dal M5S: “Fedele ai miei ideali. Ecco lettera espulsione”

ROMA – “Ho deciso di tener fede ai miei ideali e me ne sono assunta tutte le responsabilità. Ma chi ha oppresso il confronto nel gruppo e bacchettato i parlamentari affinché si allineassero alla linea del vertice e scritto questa letterina, farebbe bene a leggersi la Costituzione e a cambiare ‘lavoro’”. Lo scrive su facebook Arianna Spessotto, deputata M5s, che posta la lettera inviata dal capogruppo Davide Crippa che la espelle dal gruppo M5s.

Nella lettera si legge: “l’attività del Gruppo Parlamentare ‘Movimento 5 Stelle’ è informata ai principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità nell’ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Dal resoconto della seduta dell’assemblea di giovedì 18 febbraio, risulta che Tu abbia votato in difformità dal Gruppo in occasione della mozione di fiducia al Governo Draghi. Tale fatto, oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti con la votazione in rete e, conseguentemente, dagli organi del Movimento, pregiudica l’immagine e l’azione politica del nostro Gruppo parlamentare. Pertanto, su indicazione del Capo Politico dispongo – sentito il Comitato Direttivo – la Tua immediata espulsione dal Gruppo Parlamentare ‘Movimento 5 Stelle’ senza ratifica degli iscritti, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto. Un cordiale saluto“.