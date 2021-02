Vaccino, hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo attivo da lunedì

PALERMO – La struttura sarà pronta domenica ma le prime inoculazioni partiranno lunedì. Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo si lavora senza sosta all’allestimento del primo dei nove hub vaccinali previsti dalla Regione, uno in ogni provincia della Sicilia. In queste ore gli operai sono al lavoro per la realizzazione delle postazioni di vaccinazione e delle aree di osservazione dove bisognerà soffermarsi per 15 minuti dopo l’inoculazione del farmaco.



Lunedì si partirà con sessanta postazioni modulari, aumentabili step by step a lotti di sessanta. L‘hub vaccinale di Palermo, a pieno regime, avrà una capacità pari a diecimila vaccini al giorno. All’interno lavoreranno quaranta medici, trenta infermieri e sessanta amministrativi “ma probabilmente saranno predisposti anche dei turni notturni”, come anticipa alla Dire il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa. “Partiremo lunedì con sessanta postazioni modulari aumentabili di sessanta in sessanta – spiega Costa -. Noi siamo pronti, abbiamo uomini, locali e mezzi: tutto dipenderà dalla disponibilità dei vaccini”. Da lunedì, quindi, l’attuale centro vaccinazioni di Villa delle Ginestre passerà il testimone all’hub della Fiera: “Abbiamo predisposto tutto – ancora Costa -, stiamo definendo gli ultimi dettagli. Vogliamo fare in modo che da Villa delle Ginestre alla Fiera ci sia una transizione dolce, senza nessuna interruzione del servizio di vaccinazione”.