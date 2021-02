Etna ancora attivo, nuovo trabocco dal cratere Sud-est

PALERMO – L’Etna questa mattina è tornato a farsi sentire con un nuovo trabocco lavico dal cratere di Sud-est iniziato poco prima delle nove. Anche in questo caso, come nei giorni scorsi, l’attività del vulcano, continuamente monitorato dall’Ingv, è stata caratterizzata da alte fontane di lava e da una nube di cenere lavica. Il fenomeno si è esaurito alle 9:50, mentre i flussi lavici sulla valle del Bove si sono attestati a quota 2.600 metri. La nube di cenere e lapilli si è dispersa in direzione Sud-est, mentre il tradizionale pennacchio del vulcano è visibile anche a molti chilometri di distanza.

Foto: Davide Speranza