ROMA – Super Mario? Forse non serve se ognuno farà il suo “con responsabilità”. Maurizio Lupi annuncia in aula a Montecitorio il voto favorevole di Noi con l’Italia-Usei e chiude il suo intervento citando i Coldplay, la famosa band inglese. “Concludo con una piccola frase che mia figlia mi fa sempre sentire dei Coldplay- dice Lupi- ‘Non sto cercando qualcuno che ha poteri sovrumani o qualche supereroe, solo qualcuno a cui posso rivolgermi’. Ecco, ognuno di noi deve fare la sua parte, con responsabilità”.



La canzone s’intitola ‘Something Just Like This‘, brano che i Coldplay hanno pubblicato nel 2017 col duo di musica elettronica The Chainsmokers. Chris Martin, cantante dei Coldplay, canta di un uomo che non si vede all’altezza di alcuni super uomini: Achille, Ercole, Spiderman, Batman. Per sua fortuna, però, la ragazza ha altre aspettative: “Non sto cercando qualcuno che ha poteri sovrumani o qualche supereroe, solo qualcuno a cui posso rivolgermi. Qualcuno da baciare”. Ma l’ultima frase Lupi l’ha tralasciata.