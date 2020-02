Pd: “Da Renzi guerriglia insopportabile, dica se vuole Salvini”

ROMA – “Poco fa in commissione Giustizia alla Camera Italia Viva ha votato ancora una volta insieme alle opposizioni, compiendo l’ennesima provocazione nei confronti del Governo. L’emendamento della maggioranza alla legge Costa è passato per un voto e solo grazie alle assenze di due colleghi del gruppo misto”. Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo.

“Questa guerriglia quotidiana di Renzi è diventata ormai insopportabile– continua il dem- perchè mina alla base la tenuta del governo, con il rischio di conseguenze pesanti per il Paese”.

“Una cosa è certa- aggiunge- in questo modo è davvero complicato andare avanti. Italia Viva chiarisca subito la sua posizione perché non è possibile stare contemporaneamente all’opposizione e al governo. Per quanto ci riguarda, non saremo disponibili a tollerare ancora per molto questa situazione. Renzi si assuma le responsabilità di fronte al Paese se ha deciso di favorire il ritorno di Salvini e della destra”.