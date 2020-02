VIDEO | Regionali Campania, de Magistris: “Sì a Costa se il metodo è democratico”

NAPOLI – “A noi piace molto l’idea del metodo e delle persone credibili. Se con Sergio Costa si individua una persona credibile e un metodo democratico sì. Altrimenti, se è un’imposizione per dire che “Il nostro candidato è Costa”, arrivederci. Così è un metodo non democratico”. Lo dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando della proposta di candidatura avanzata dal Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania.

“Credo comunque che, dalle interlocuzioni avute, si stia andando nella direzione giusta”, spiega l’ex Pm, convinto che si possa individuare “il ‘metodo Costa’ come il ‘metodo Ruotolo’ per le suppletive. Cioè, provare a trovare convergenze su persone credibili, in grado di unire e non dividere.

Un passo i 5 Stelle l’hanno fatto – osserva de Magistris -, un passo noi l’abbiamo fatto già da tempo, anche per arrivare a questa indicazione di Costa. Adesso spetta al segretario nazionale del Pd Zingaretti, dopo le suppletive del 23 febbraio, dimostrare se il Pd veramente vuole fare un passo in avanti e quindi avere il coraggio di cambiare la Campania“.

Il sindaco si dice convinto che “senza il governo autonomo della città di Napoli non si vincono le elezioni in Campania. Noi – sottolinea – siamo aperti a sostenere candidati che non sono i nostri se c’è un metodo democratico, se ci sono candidature coerenti e credibili e un programma nell’interesse dei campani, superando il dualismo asfissiante Caldoro-De Luca”.