C’est la vie, Gold e Bugo a L’assedio: i programmi stasera in tv

L’esperto wedding planner Max Angély viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un magnifico castello rinascimentale vicino a Parigi. La coppia sogna una cerimonia perfetta, impeccabile, ma lo staff di Max è composto da persone con un carattere decisamente sui generis, che lui stesso spesso fatica a contenere. All’imprevedibile brigata basterà poco per innescare una serie di bizzarri comportamenti che finiranno per rendere le nozze indimenticabili, ma non proprio come i due sposini avevano sempre sognato.