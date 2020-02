VIDEO | Curcio: “Rilanciamo CasaItalia, coordinerà le ricostruzioni post terremoto”

ROMA – Il dipartimento della presidenza del Consiglio CasaItalia riparte “puntando molto sulla prevenzione e soprattutto introducendo una novità molto importante nel nostro ordinamento”, cioè “si occuperà di coordinare le ricostruzioni” cercando “per la prima volta nel nostro Paese, di immaginare una struttura che metta insieme le esperienze fatte nelle emergenze più recenti per cercare di pianificare le ricostruzioni del domani”. Fabrizio Curcio, a capo di CasaItalia dallo scorso ottobre, lo dice intervistato dalla DIRE.

“CasaItalia nasce come un dipartimento che si doveva occupare di prevenzione, ma paradossalmente è nato a valle di un’emergenza, quindi già questa è un’indicazione importante: ancora una volta il Paese parla e si occupa di prevenzione dopo che le cose sono accadute”, spiega Curcio. “In particolare CasaItalia avrebbe dovuto raccogliere l’eredità delle problematiche sul dissesto idrogeologico, la famosa struttura di missione ItaliaSicura, più la parte sul sismico”. Insomma, “un grande dipartimento che si doveva occupare di prevenzione strutturale del Paese- sintetizza- nella realtà dei fatti col tempo, purtroppo, l’attenzione è venuta un po’ meno e questo dipartimento si è trovato in attività ridotta”.

“Oggi stiamo rilanciando CasaItalia”, prosegue Fabrizio Curcio, “puntando molto sulla prevenzione e soprattutto introducendo una novità molto importante nel nostro ordinamento, cioè CasaItalia si occuperà di coordinare le ricostruzioni. Cercheremo, per la prima volta nel nostro Paese, di immaginare una struttura che metta insieme le esperienze fatte nelle emergenze più recenti per cercare di pianificare le ricostruzioni del domani. Questa è la mission che ci siamo dati”. Infatti “i terremoti non si possono prevedere ma si possono prevenire, nel senso che bisogna costruire bene- ricorda Curcio- Noi abbiamo un Paese con un altissimo patrimonio abitativo molto vulnerabile e nemmeno conosciuto perfettamente. Non abbiamo ancora un quadro effettivo e puntuale della vulnerabilità del Paese. Abbiamo invece gli strumenti per un percorso, un percorso che sarà lungo, va detto in maniera chiara. La prevenzione è possibile solo se prima facciamo pianificazione e programmazione, non possiamo immaginare di avere un Paese che risponda sulla vulnerabilità in un anno o due anni. Abbiamo bisogno di pianificare, programmare e soprattutto abbiamo bisogno di una certa continuità amministrativa, non dobbiamo pensare che ogni volta che cambia l’assetto politico ci inventiamo strutture nuove che in qualche modo intercettano l’emergenza del momento. Credo che questi siano i requisiti per fare un buon lavoro. Sono positivo- conclude Curcio- perché penso che gli ingredienti ci siano, e poi servirà tanto lavoro”.

“LA RICOSTRUZIONE FRENATA DALLE PROCEDURE”

Per quel che riguarda la ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, “la situazione è oggettivamente complicata, e lo dicono i numeri, la ricostruzione sta stentando a partire. Paradossalmente il problema oggi non sono le risorse ma le procedure”. Fabrizio Curcio, a capo di CasaItalia dallo scorso ottobre, lo dice intervistato dalla DIRE. “Credo però che abbiamo tutti gli anticorpi per poter reagire in maniera positiva- dice Curcio- abbiamo una capacità tecnica che è eccellente, abbiamo i migliori tecnici e professionisti a livello mondiale, abbiamo una comunità scientifica preparatissima, abbiamo dei cittadini in primo luogo pazienti ma anche molto propositivi nelle loro attività”.

“RICOSTRUIRE SIGNIFICA IMMAGINARE SVILUPPO”

Alla luce della ricostruzione ferma nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma nel 2016 “dovremo fare una riflessione importante su quelle che sono le procedure, non solo quelle in emergenza. L’emergenza è un pezzo, poi abbiamo la ricostruzione che è un altro pezzo, poi abbiamo l’ordinario. Noi oggi abbiamo delle difficoltà sull’ordinario, noi non abbiamo difficoltà a ricostruire ma a costruire”, specifica Curcio, nel corso dell’intervista alla DIRE.

“Se anche ragionare sugli eventi sismici di ricostruzione ci aiuta a rimetterci un po’ in linea anche con le attività e le procedure ordinarie, questo sicuramente ci sarà utile- afferma Curcio- altrimenti pensiamo di dover immaginare delle procedure particolari che però poi facciamo fatica a mettere in linea quando servono”. La ricostruzione “non fa che mettere un focus su quella che è la capacità di una comunità e un territorio più o meno grande di avere una prospettiva e un futuro, e non possiamo pensare che la ricostruzione sia solo la ricostruzione fisica degli edifici”, dice il capo di CasaItalia, “oggi ricostruire significa immaginare uno sviluppo del territorio, per questo non mi piace paragonare eventi sismici e ricostruzioni che hanno colpito territori diversi, perché parliamo di territori che hanno vocazioni differenti. Se pensiamo al sisma del 2012 che ha colpito l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, si tratta di un sisma che al di là della gravità dell’evento ha colpito un territorio che rappresenta il 9% del Pil. Il centro Italia invece è un territorio che in alcune aree aveva uno spopolamento del 70%, e non a caso si parlava già di sviluppo delle aree interne”. Quindi, “quando parliamo di ricostruzione dobbiamo da una parte affrontare quella fisica, che è una condizione necessaria ma non sufficiente, ma soprattutto dobbiamo pensare a quale tipo di sviluppo immaginare per quel territorio- dice Curcio- Altrimenti si corre il rischio non solo di metterci tantissimo ma anche di fare cose inutili, costruzioni che poi non serviranno”.

“Il tema della ricostruzione è davvero sfidante, perché ricostruire significa rimettere in piedi un pezzo di società, e questo significa sviluppo“, spiega Fabrizio Curcio, capo di CasaItalia. “Stiamo puntando molto sulle scuole, come ad esempio nel caso del sisma 2009 in Abruzzo, perché la scuola è il sale di una comunità, perché le famiglie decidono in base alla scuola se rimanere o meno in un territorio, basta essere genitori per capire che le scelte per la propria famiglia si fanno in base ai figli- dice Curcio- Quindi ecco perché puntare sulle scuole, su quelle strutture organizzazioni che sono vitali per una società colpita. Io credo che si possa ripartire da alcuni elementi per poter poi avere un’idea di sviluppo del territorio inserita in un disegno più ampio”.

“CON LEGNINI INTERAGIREMO BENE”

Con Giovanni Legnini, da poco nominato Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016, “interagiremo bene. Sono molto contento perché Legnini è una figura appropriata per la mole di lavoro che lo aspetta, gli faccio i miei migliori auguri. Naturalmente collaboreremo nei diversi ruoli di responsabilità, lui è il Commissario e ha le sue specifiche responsabilità” relative al sisma 2016 nel centro Italia, “io mi occuperò come CasaItalia di omogeneizzare le attività che svolgiamo con tutte le altre ricostruzioni, tra cui anche quella del Centro Italia”, spiega Curcio.

“Sono sicuro che noi supporteremo la sua azione nelle modalità in cui ci verrà richiesto e troveremo il modo di farlo, e certamente lui ci aiuterà a farci un’idea su come coordinare le varie emergenze- spiega Curcio- Nei prossimi incontri già programmati cercheremo di mettere insieme le esperienze operative del sisma in Abruzzo del 2009 con quelle del CentroItalia, per capire se ciò che ha funzionato li può essere riportato, questo tavolo lo consideriamo già aperto”.