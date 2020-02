Ue, Conte: “Proposta di bilancio inadeguata, da Italia no al compromesso ad ogni costo”

ROMA – “L’Italia è un contributore netto dell’UE e non è disponibile a accettare compromesso ad ogni costo“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in Aula al Senato, nell’informativa al Senato in vista del consiglio europeo straordinario.



“La proposta del presidente Michel- spiega Conte- apporta alcuni lievi avanzamenti rispetto alla proposta fatta durante la presidenza finlandese, ma resta comunque inadeguata“.

Per questo, continua il premier, il “vertice di domani si preannuncia complesso, complicato, basato su una proposta che non rispecchia le attese di dotare l’Unione europea di strumenti innovativi o solo adeguati” di fronte “all’elevata posta in gioco” per affrontare “le priorità tradizionali o nuove”.

“L’Italia- aggiunge Conte- è pienamente consapevole di abitare in questa casa comune e ci rendiamo conto che non tutte le nostre priorità possono essere imposte agli altri, ma non siamo disposti ad accettare un bilancio europeo insufficiente per il futuro dei nostri cittadini”.

Secondo il premier, inoltre, “l’Europarlamento non esiterebbe a bocciare un bilancio UE inadeguato sulla svolta verde e su altri temi all’ordine del giorno”.