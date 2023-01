Matteo Messina Denaro, trovati il libro mastro e il terzo covo

PALERMO – Un libro mastro con cifre, in entrata e in uscita, ma anche dei nomi è stato ritrovato dai carabinieri nel primo covo del capomafia Matteo Messina Denaro scoperto a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Ne dà notizia il quotidiano online ‘livesicilia.it’.



Secondo quanto riporta il sito, si tratterebbe di un’agenda con dei fogli bianchi alla quale il boss aveva affidato i propri appunti risalenti fino al 2016. “Si guarda con attenzione al mondo della borghesia, delle professioni sanitarie e della politica”, ricostruisce il quotidiano.

MESSINA DENARO, TROVATO TERZO COVO A CAMPOBELLO DI MAZARA

Trovato un nuovo covo del boss Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara (Trapani). La scoperta è

stata fatta dalla polizia. L’immobile è vuoto. Si tratta del terzo covo trovato dal giorno dell’arresto: il primo in via Cb31, dove i carabinieri del Ros hanno trovato anche un’agenda nella quale il capomafia annotava entrate e uscite e diversi nomi, mentre il secondo è quello con la stanza blindata al piano terra di una palazzina in via Maggiore Toselli.

L’immobile, perquisito dagli uomini dello Sco, si trova in via San Giovanni 260, poco distante dal primo rifugio scoperto dal Ros, quello di via Cb31. La palazzina risulta in vendita.