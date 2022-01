Calcio, Figc: “Rosa squadre è di 25 giocatori, stop con 9 positivi”

ROMA – La FIGC ha deliberato che, prendendo in considerazione il nuovo protocollo Covid, approvato dal Cts e ufficializzato dal Ministero della Salute, è di 25 calciatori la rosa delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi. La circolare, che per la definizione del ‘Gruppo Atleti’ si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina, stabilisce che “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra”. Lo comunica la Federcalcio evidenziando il fatto che con nove giocatori positivi scatta lo stop per tutta la squadra.

La lista contenente l’elenco dei componenti del ‘Gruppo Atleti’ dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del Comunicato FIGC e potrà essere successivamente variata con le modalità stabilite da ciascuna Lega, relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero complessivo di calciatori inseriti.