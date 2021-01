ROMA – “Il governo non e’ in grado di governare, non ha la maggioranza assoluta al Senato. Il presidente del Consiglio dovra’ prenderne atto e riferire al capo dello Stato”. Cosi’ il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, parlando in Senato con i cronisti.

“Rossi e Causin sono fuori da Forza Italia”, aggiunge.