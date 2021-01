FOTO | Post inquietante dei vigili, ma la vittima è una statua

BOLOGNA – Una foto inquietante è apparsa sulla pagina facebook della Polizia Locale Reno Galliera, sempre molto solerte e precisa nella segnalazione di incidenti o disagi. Oggi, però, a rimetterci non è stata una persona in carne ed ossa, ma una statua. “L’incidente più curioso sicuramente è avvenuto a San Pietro in Casale- scrivono gli agenti- dove una scultura delle mondine collocata nella omonima rotatoria è stata abbattuta da una autovettura, a causa della perdita di controllo da parte del conducente”. Allegate due foto dell’accaduto.



Immagini prese dalla pagina Facebook della Polizia Locale Reno Galliera