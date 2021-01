ROMA – Sono 10.497 i contagi per Covid 19 nelle ultime 24 ore, per 254.070 tamponi, 603 i morti. Ieri i contagi erano stati 8.825 per 158.674 tamponi con 377 morti. La percentuale tra contagi e tamponi effettuati si attesta al 4,1%. Sono 2.487 le terapie intensive per covid in Italia, 57 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 22.699 i ricoveri ordinari, 185 in meno nelle 24 ore.

