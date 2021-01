Una lupa per le strade di Ferrara. Il sindaco: “Diamole un nome”

FERRARA – C’è una lupa che si aggira per le strade e la campagne di Ferrara. Un’esperienza così affascinante che il sindaco della città, Alan Fabbri, propone di darle un nome e chiede al popolo di Facebook se ha qualche idea.

Come spiega Fabbri, l’esemplare è stato avvistato mentre attraversava la strada provinciale, in zona di Fossanova, da Milko Marketti, fotografo professionista vincitore di numerosi premi di fotografia naturalistica. “Per quanto possa essere sempre affascinante vedere un lupo, così come ricordano dalla Regione, è sempre necessario prestare attenzione ed evitare in tutti i modi di avvicinarsi o di lasciare del cibo davanti alla porta di casa”, aggiunge il sindaco, chiedendo “che ne dite di darle un nome? Avete qualche idea?”.

