A marzo su Sky ‘Speravo de morì prima’, clip con Castellitto-Totti

ROMA – “M’hanno preso, interpreto te”, comunica Pietro Castellitto a Francesco Totti nella clip rilasciata oggi di ‘Speravo de morì prima’: la serie sull’ex capitano della Roma, in arrivo su Sky e in streaming su NOW TV a marzo. E se Castellitto e’ mancino, mentre il destro di Totti e’ stato uno dei piu’ letali di sempre in campo, basta “girare la TV, ribaltando le immagini”, come dice il giovane Castellitto nel video. Cresciuto con il poster di Totti in camera, l’attore riceve l’investitura ufficiale da parte del fuoriclasse giallorosso in questa clip, la prima di una serie di immagini che accompagneranno al debutto la produzione Sky Original. La serie è un dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma tratto dall’opera ‘Un Capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò (edita da Rizzoli Libri S.p.A), da cui è stato tratto anche il docu-film ‘Mi chiamo Francesco Totti’ di Alex Infascelli, presentato in occasione dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.

LEGGI ANCHE: Su Amazon canzoni di Carrà diventano film: “Bello sentirle cantare da altri”

VIDEO | Venezia 77, Castellitto: “Dopo il fallimento è nato ‘I predatori’”

DI COSA PARLA LA SERIE

Diretta da Luca Ribuoli (già alla regia de ‘La mafia uccide solo d’estate’) e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle, ‘Speravo de mori’ prima – La serie su Francesco Totti’ racconta la fine del lungo percorso del capitano della Roma con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera.

IL CAST

Oltre a Pietro Castellitto (che ha debuttato alla regia con ‘I predatori‘, il miglior esordio del 2020) nei panni di Francesco Totti, nel cast Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, sua moglie; Gianmarco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Monica Guerritore in quelli della madre del ‘Pupone’, Fiorella; Giorgio Colangeli, invece, in quelli del padre; Primo Reggiani in quelli di Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano; Alessandro Bardani in quelli di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano; Gabriel Montesi e Marco Rossetti in quelli rispettivamente di Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Massimo De Santis in quelli di Vito Scala; Eugenia Costantini e Federico Tocci in quelli dei genitori di Totti da giovani. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.