ROMA – “Mi è piaciuto moltissimo come Nacho Alvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film. Gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente e riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento. Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film”. Con queste parole Raffaella Carrà ha commentato ‘Ballo Ballo’, l’esordio alla regia di Alvarez, che debutta il 25 gennaio in esclusiva su Amazon Prime Video. La pellicola è una commedia musicale, che celebra in technicolor la libertà d’espressione attraverso i più grandi successi della ‘Carra’ Nazionale’. “Sentire le mie canzoni cantate da un’altra persona- ha continuato l’interprete di ‘A far l’amore comincia tu’, ‘Rumore’ e ‘Fiesta’- mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione. Le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l’intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti dritta al cuore”.

‘BALLO, BALLO’, TRAMA

‘Ballo Ballo’ è una commedia musicale ambientata negli Anni 70 in Spagna, periodo segnato da una rigida censura dei costumi. La protagonista è Maria, una ragazza piena di vita e voglia di libertà, con la grande passione per il ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita. Va a vivere con la sua amica Amparo e con un colpo di fortuna riesce a entrare nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, ‘Las noches de Rosa’. Lì si innamora di Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva. Accompagnati dai più grandi successi di Raffaella Carrà, in un turbinio di musiche e di coreografie in technicolor, i protagonisti scoprono se vale davvero la pena andare contro ogni regola e avere il coraggio di cambiare radicalmente la propria vita. Nel cast della pellicola Ingrid Garcia-Jonsson, Veronica Echegui, Fernando Guallar, Giuseppe Maggio, con la partecipazione straordinaria di Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Carlos Hipolito e con la partecipazione di Natalia Millan. ‘Ballo Ballo’ è una produzione Indigo Film con Rai Cinema, Tornasol, El Sustituto Producciones Aie, in coproduzione con RTVE in collaborazione con Amazon Prime Video e con il sostegno di ICAA Comunidad de Madrid