VIDEO | Calabria, Ciarambino: “De Magistris? A cosa non si è candidato?”

NAPOLI – “Fino all’ufficializzazione pensavo che fosse l’ennesima candidatura annunciata perché non so a cosa non si sia candidato il sindaco di Napoli. Faccio un in bocca al lupo a lui, ma ho qualche dubbio di poterlo fare ai calabresi vista l’esperienza non proprio gloriosa che si è consumata nell’ultimo decennio a Napoli”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino commenta l’annuncio della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione Calabria.

LEGGI ANCHE: Regionali Calabria, De Magistris: “Mi candido presidente per amore di questa terra”

LEGGI ANCHE: Regionali Calabria, Marziale sulla candidatura di De Magistris: “Non siamo riserva indiana”