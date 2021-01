Moratti smentisce: “Mai pensato di declinare vaccino e reddito”

MILANO – “Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito: il Pil è un indicatore economico, finanziario che attesta l’attività in una Regione che e il motore dell’Italia”. L’assessore al Welfare lombardo Letizia Moratti, nel corso della seduta odierna di Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, tenta di dipanare il significato della frase sui vaccini in base al Pil che tanto clamore sta suscitando in queste ore. “Ho fatto una riflessione che ho voluto condividere anche con i capigruppo del Consiglio regionale”, sottolinea Moratti, in modo tale da “proporre al commissario Arcuri un’idea da sviluppare in sede di conferenza Stato-Regioni per il miglioramento del piano vaccinale”. Secondo l’assessore al Welfare lombardo, infatti, “la salute è indiscutibilmente un diritto prioritario e costituzionale per tutti i cittadini, senza differenza alcuna”, ecco perché “gli spunti che intendo sottoporre al Commissario partono dal tema delle zone più colpite e che potrebbero riguardare mobilità e densità abitativa, fattori di accelerazione della trasmissione del contagio”.

