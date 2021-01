Nencini non scioglie la riserva sulla fiducia: “Valuteremo proposta di Conte”

ROMA – “In questi mesi non siamo stati invitati e non abbiamo preso parte a decisioni importanti. I socialisti valuteranno la sua proposta, tenendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il suo Governo da apolidi“. Cosi’ Riccardo Nencini del Psi durante il suo intervento in Aula a Palazzo Madama. Il segretario socialista è uno dei possibili ‘costruttori’ fondamentali per dare al premier Conte la maggioranza al Senato.

“Questa crisi- aggiunge Nencini- e’ figlia di lentezze ed errori, da nodi mai sciolti e divisioni interne ai partiti che compongono la maggioranza. Poi e’ stata aggravata da un azzardo che non ho condiviso, tuttavia se individuare un capro espiatorio per non assumersi le responsabilita’, e’ una strada sbagliata. Ma – come il premier ha confermato – governare l’ignoto non ha mai portato da nessuna parte. Quindi e’ necessario non pretendere nulla, ma dare chiarezza sulla strada da perseguire”.