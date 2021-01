Tg Musica, edizione del 19 gennaio 2021

GAZZELLE ANNUNCIA L’USCITA DEL SUO TERZO DISCO

Il ritorno di Gazzelle è ufficiale. Il cantautore ha annunciato sui social la tanto attesa uscita del suo nuovo album di inediti. Arriverà il 12 febbraio su tutte le piattaforme per Maciste Dischi/Artist First ‘Ok’, terza fatica del 31enne. Il cantautore romano ci riporta nel suo mondo con 11 brani, anticipati negli scorsi mesi dai singoli ‘Destri’– certificato doppio disco di platino e ancora sul podio della top singoli Fimi – ‘Scusa’ e ‘Lacri-ma’. Nella tracklist anche ‘Belva’, il prossimo singolo in uscita il 29 gennaio, e un featuring con il rapper e producer tha Supreme.

SAMUEL DEI SUBSONICA TORNA CON UN NUOVO LAVORO DA SOLISTA

A distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro ‘Il codice della bellezza’, Samuel dei Subsonica continua il suo percorso da solista con un nuovo disco. È su tutte le piattaforme dal 22 gennaio ‘Brigata Bianca’. Quindici le tracce realizzate dal cantautore nel suo ‘Golfo Mistico’, lo studio in cui si è rifugiato durante i mesi di stop obbligato per la pandemia di Coronavirus ancora in corso. L’album è stato anticipato dal singolo ‘Cocoricò’ con Colapesce ma il cantautore non è l’unico ospite della tracklist. Tra i duetti inediti anche quelli con Willie Peyote, Fulminacci, Ensi e Johnny Marsiglia.

ENRICO RUGGERI LANCIA BRANO DEDICATO ALLA VICENDA DI CHICO FORTI

È un brano dedicato alla vicenda di Chico Forti l’inedito che segna il ritorno di Enrico Ruggeri. Il cantautore è su tutte le piattaforme con ‘L’America (Una canzone per Chico Forti)’, un pezzo che nasce dagli ultimi fatti di cronaca. Forti era stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000 e condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Lo scorso 23 dicembre la svolta che ha visto accogliere l’istanza che gli permetterebbe di tornare in Italia, attualmente è ancora detenuto in Florida. Proprio questi ultimi sviluppi hanno spinto Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote.

FRANCESCA MICHIELIN PUBBLICA UNA CANZONE PRESANREMESE

A poco meno di due mesi dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo che la vedrà in gara con Fedez, Francesca Michielin pubblica un brano inedito. È su tutte le piattaforme per Sony Music Italy dal 22 gennaio ‘Cattive stelle’, nuova aggiunta di ‘Feat’, il precedente disco della cantautrice uscito lo scorso marzo. A scrivere la canzone la stessa Francesca insieme a Vasco Brondi, che nel pezzo duetta con la collega. I due raccontano di una storia d’amore che rappresenta una speranza, un augurio per l’inizio di una nuova era.