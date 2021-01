Addio a Emanuele Macaluso, memoria storica della sinistra e senatore del Pci

ROMA – É morto questa notte nella sua casa di Testaccio, a Roma, Emanuele Macaluso, 96 anni, ex senatore e storico dirigente del Pci.

Le lotte contadine nella difficile Sicilia del dopoguerra stretta tra la mafia e il feudo, la militanza nel Pci, la cabina di regia del ‘milazzismo’ in Sicilia e poi l’approdo a Roma, con le esperienze alla Camera, al Senato e alla guida de ‘l’Unità’. I 96 anni vissuti da Emanuele Macaluso hanno accompagnato la storia d’Italia e della Sicilia.

Nato a Caltanissetta, in una delle province più interne dell’Isola, è stato dirigente sindacale della Cgil, amico e compagno di lotte di Pio La Torre, a cui lasciò la segreteria del Pci siciliano per volare a Roma. Quattro legislature alla Camera e tre al Senato, dal 1963 al 1992, prima nel Pci e poi nel Pds: poi acuto osservatore della politica. Prima dell’esperienza romana il ruolo di deputato all’Assemblea regionale siciliana per due mandati.

In Sicilia fu tra gli ideatori del ‘milazzismo’, l’esperienza di governo che alla fine degli anni Cinquanta portò la potente Democrazia cristiana di quei tempi all’opposizione della giunta guidata da Silvio Milazzo, sostenuto, tra gli altri, da comunisti, socialisti, liberali e repubblicani ed Msi.

Nel Pci Macaluso era componente della cosiddetta ‘ala migliorista’, insieme con l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, di cui è stato amico stretto per tutta la vita. L’1 maggio del 2019 il suo ritorno a Portella della Ginestra, a Piana degli Albanesi, dove 72 anni prima la banda Giuliano aveva sparato sulla folla dei contadini riuniti per celebrare la festa del lavoro.

“Compagni che siete morti qui, non vi abbiamo dimenticati – disse -. Il messaggio che ci avete dato siamo qui per proiettarlo nel domani, proiettarlo con i giovani, con i ragazzi, per costruire una Sicilia migliore, un’Italia migliore”.

AULA SENATO OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO

L’Aula del Senato, in apertura di seduta, su proposta del presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Macaluso, scomparso oggi. È seguito un applauso dell’emiciclo. “Nel porgere le condoglianze ai familiari, sicuramente stabiliremo una giornata per poterlo commemorare qui in Aula”, dice il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

IL RICORDO DI CONTE: “GRANDE PROTAGONISTA VITA POLITICA E CULTURALE“

“Anche io mi associo al ricordo di Emanuele Macaluso, che tanti anni è stato qui su questi scranni, prima come senatore e poi come giornalista. Penso che anche chi non ne ha condiviso le idee politiche possa condividere che e’ stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima di iniziare le sue comunicazioni all’Aula del Senato, ricorda cosi’ Macaluso, scomparso oggi.

ORLANDO: “CIAO EMANUELE, CIAO COMPAGNO, CIAO MAESTRO“

“Ciao Emanuele, ciao compagno, ciao maestro. Sei stato quello che dovrebbe essere sempre la sinistra, popolo e pensiero, indignazione e speranza, riscatto e realismo. Le parole e la politica sono state le tue armi per cambiare il mondo e tu puoi dire che hai saputo cambiarlo”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando, vice segretario del Pd.

AMENDOLA: “SINISTRA ITALIANA E MERIDIONALE PERDE UN PROTAGONISTA“

“Mancherai Emanuele Macaluso. La sinistra italiana e meridionale perde un protagonista di tante vittorie per la giustizia e la democrazia. La storia sapra’ essere generosa con te e la tua generazione. Che la terra, la stessa che ti vide impegnato in grandi lotte, ti sia lieve”. Lo scrive su twitter il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola.

E. LETTA: “VICINO DI CASA AMATO E COCCOLATO DA TUTTO IL QUARTIERE”

“Che tristezza. Un grande protagonista che ci lascia. Un pensiero aperto, intelligente e sempre originale. Aggiungo, come nota personale, un vicino di casa amato e coccolato da tutto il quartiere. #Testaccio. #Macaluso”. Lo scrive su twitter Enrico Letta.