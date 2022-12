Video| Chiara Ferragni risponde agli haters: “La vostra non è libertà di pensiero ma maleducazione”

ROMA – Dopo le numerose critiche ricevute in seguito alla pubblicazione di un post in cui sfila in intimo, Chiara Ferragni ha deciso di rispondere agli haters e a tutti coloro che hanno gettato su di lei “schifezze” commentando il suo fisico e l’essere mamma.

“Sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno, però non fate finta sia libertà di pensiero perché la vostra è maleducazione su tutti i punti di vista. Cosa state insegnando a tutte le persone? Che è normale dire cattiverie agli altri? Secondo me fate schifo”, ha chiosato l’influencer.

Poi l’appello della Ferragni: “Prima di scrivere, pensate se questo concetto in qualche modo può aiutare una persona o sto solo dando fiato alla mia bocca? Quindi usiamo un po’ più di educazione ca…!”

IL POST INCRIMINATO

