Ballando con le stelle, Luisella Costamagna conquista il pubblico con il paso doble

ROMA – Grande ritorno per Ballando con le stelle, che dopo la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar, è tornato ieri nella prima serata su Rai Uno. Il programma di Milly Carlucci batte il rivale Gf Vip sullo share e si conferma uno dei più graditi del pubblico. In attesa di assistere alla finale di 23 dicembre ecco quali sono le coppie rimaste in gara: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Proprio l’esibizione del paso doble della giornalista, è stata quella più apprezzata dal grande pubblico, che con un 62% dei voti, ha permesso alla Costamagna di essere ripescata e di andare in finale con tanto di standing ovation.

Il prossimo appuntamento con Ballando con le stelle è venerdì 23 dicembre in prima serata su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

