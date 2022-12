Video |La sociologa: con il digitale il medico diventa collaboratore, basta con il ruolo paternalistico

ROMA – La medicina digitale è “un nuovo modo di ripensare la salute, la cura e la relazione medico-paziente”. Con la medicina digitale entrano in scena “nuove relazioni di cura non solo legate a una dimensione antropocentrica, ma nuovi attori ad esempio i dati o le piattaforme digitali in cui pazienti si ritrovano per avere supporto o ricercare nuovi percorsi di cura. O ancora sui social network, anche insieme con i medici: si crea di fatto un nuovo ambiente relazionale con attori umani e non umani”. Una rivoluzione profondissima, che ha attinto linfa dalla recente emergenza pandemica, quella di cui ha parlato con la Dire la sociologa e docente all’università di Firenze, Silvia Surrenti, a margine di un incontro a Lanuvio del il Festival internazionale della Filosofia.

Nasce “un nuovo concetto di salute”, ha spiegato l’esperta, che potremmo definire “ecologico”, in connessione con l’ambiente esterno, il clima e la salute. È un tradimento di Ippocrate? No, secondo Surrenti, ma si tratta di cambiare il ruolo dei medici: “Il medico piano piano dovrà assumere un nuovo ruolo, essere collaboratore nel percorsi di cura e perdere il ruolo paternalistico. Si trova in un insieme di reti in cui i percorsi di cura si co-creano con la visione di un paziente più attivo”, ha concluso.

LEGGI ANCHE: Di Felice: “I movimenti giovanili di protesta per l’ambiente sono orfani di politica”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it