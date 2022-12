In Vda ottimo inizio di stagione, incassati 14 milioni

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 18 dic. – In Valle d’Aosta la stagione dello sci è iniziata all’insegna dei grandi numeri. “È stata un’ottima partenza di stagione”, afferma in Consiglio Valle l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, spiegando che da ottobre le società degli impianti a fune hanno incassato circa 12 milioni e mezzo mentre le entrate per la funivia Skyway Monte Bianco ammontano a 1,4 milioni di euro.

“Il dato è superiore rispetto alla stagione 2021-2022. La stagione è partita bene anche sul fronte dei primi ingressi e anche la nuova politica di prezzi degli skipass sta dando buoni risultati”, prosegue l’assesore. Che aggiunge: “Speriamo anche in una bella nevicata che ci aiuti a completare l’offerta delle piste per le vacanze natalizie”. Sul tema, l’assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dal gruppo Lega che impegna l’assessore a riferire in commissione consiliare, alla prima occasione utile, riguardo all’apertura delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale per la stagione invernale 2022-2023. L’iniziativa è stata illustrata dal consigliere Erik Lavy che ha sottolineato anche i problemi relativi all’impianto del Weissmatten, a Gressoney-Saint-Jean.

