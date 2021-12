Sette successi di fila per Sofia Goggia, trionfa anche in Val d’Isere

ROMA – Terzo successo stagionale nella discesa libera per Sofia Goggia che si impone anche nella tappa di Coppa del Mondo disputata in Val d’Isere e allunga a sette la striscia di successi consecutivi nelle libere a cui ha preso parte. La portabandiera a Pechino 2022 taglia il traguardo in 1’41″71 davanti alla statunitense Breezy Johnson (1’41″98) e l’austriaca Mirjam Puchner (1’42″62). Per l’azzurra si tratta del 15esimo successo in Coppa del Mondo (il quarto stagionale), l’11esimo in discesa, che le consente di salire sul podio delle azzurre più vincenti di sempre, agganciando al terzo posto il mito Isolde Kostner, dietro solamente a Deborah Compagnoni e Federica Brignone, rispettivamente a 16 e 17 vittorie.