Forte scossa di terremoto nella Bergamasca, avvertita anche a Milano

ROMA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita in tutto il Nord Italia. Il sisma si è verificato a 26 km di profondità con epicentro a 2 km da Bonate Sotto in provincia di Bergamo. La scossa è stata avvertita in particolare in tutta la Lombardia, a cominciare da Milano, e con particolare intensità nel monzese. La redazione di Tgcom 24, che trasmette da Cologno Monzese, ne ha dato notizia in diretta.