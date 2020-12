Dl Sicurezza, caos al Senato: Lega contro M5s, in due in infermeria

ROMA – L’Aula del Senato e’ ufficialmente sospesa per la sanificazione, al termine delle dichiarazioni di voto per la fiducia posta sul dl Sicurezza, ma all’interno e’ il caos. Cori di “buffoni, buffoni, vergogna”, fischietti a tutto spiano. “Sei un fascista” grida qualcuno, “sei una testa di cazzo, non guardarmi cosi'”, urla qualcuno altro, e di nuovo cori di “venduti, venduti”.

Dai banchi della Lega e stato calato uno striscione con il logo M5s e la riproduzione del programma immigrazione dei cinque stelle, spiega un senatore del Pd, aggiungendo che la tensione e’ in corso soprattutto tra senatori della Lega e M5S.

“Una pagina vergognosa per le Istituzioni” commenta amareggiato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca’ lasciando l’Aula.

MARCUCCI: LEGA MANDA IN INFERMERIA QUESTORE E COMMESSO

“Da due giorni, nell’aula del Senato va in onda la violenza della Lega. Finalmente stiamo cancellando la vergogna dei decreti Salvini, e loro reagiscono come sanno, urlando, spingendo, strattonando. Alla fine delle dichiarazioni di voto, hanno mandato in infermeria un questore ed un commesso. Un clima di odio nell’aula del Senato, che io non avevo mai visto“. Lo scrive su facebook Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.