De Luca: “In Campania stop mobilità nei comuni sotto i 5mila abitanti”

di Marco Santangelo

NAPOLI – “In Campania seguiamo la strada del massimo rigore per riaprire tutto e per sempre. Non ci sarà mobilità per comuni sotto i 5mila abitanti, ci sarà una ordinanza che lo vieta. Altre ordinanze avranno il compito di contrastare la vendita e il consumo di alcolici in pubblico. Abbiamo retto l’onda del contagio degli scorsi mesi, abbiamo preso misure di guerra per il nostro sistema sanitario, ma abbiamo retto. Questo è stato possibile anche grazie alcune misure che abbiamo preso: ad agosto abbiamo fatto filtro per chi rientrava in Campania dalle vacanze, abbiamo chiuso le scuole un mese prima rispetto la decisione nazionale e abbiamo preso misure prima rispetto agli altri e ci hanno consentito di salvarci”. Così Vincenzo De Luca, governatore della Campania, durante la consueta diretta Facebook settimanale.

LEGGI ANCHE: Scuola, De Luca: “Riapertura 7 gennaio? In Campania no a mezze misure”