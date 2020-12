Covid, Mattarella: “Per la distribuzione del vaccino no a logiche di profitto”

ROMA – “La diffusione e la distribuzione del vaccino – e delle migliori cure che la scienza va elaborando – richiedono alleanze globali, non egoismi, esigono politiche che realizzino l’accesso equo e tempestivo ai farmaci, basato sulla condivisione e non guidato da logiche di profitto. Coerentemente con questa visione, l’Italia e’ stata fra i principali promotori della risposta multilaterale alla pandemia, contribuendo anche finanziariamente alla Covax Facility, che garantira’ una vaccinazione di massa, inclusi i cittadini dei Paesi a reddito medio e basso. La ricerca scientifica, gli straordinari progressi della tecnica permettono di continuare a guardare con ottimismo a un futuro ricco di opportunita’ a beneficio di tutti, purche’ si coltivi comune senso di responsabilita’”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la Cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico.

“PER 2021 AUSPICO MONDO LIBERO DA PANDEMIA E IN PACE”

“L’aspirazione di gran parte dell’umanita’ e’ quello di poter, nel 2021, realizzare una svolta. Un desiderio che i Governi di tutto il mondo debbono saper raccogliere, arricchendo ancor di piu’ la rete di collaborazione internazionale. Perche’, nell’anno che volge al termine, alle drammatiche sofferenze patite, si e’ affiancata la percezione che la pandemia ha unito il destino dei popoli, ha reso ancor piu’ espliciti i legami e gli equilibri che innervano il pianeta e l’intera umanita’. L’auspicio e’ che il 2021 porti a ulteriore maturazione queste aspettative e questi intendimenti, e che il mondo, finalmente libero dalla pandemia, sappia apprezzare sempre piu’ i benefici della pace, della cooperazione e del rispetto reciproco fra tutte le nazioni”.

“NECESSARIA GOVERNANCE GLOBALE SENZA RISERVE”

“L’anno che va chiudendosi, profondamente e drammaticamente segnato dalla pandemia, impone a tutti noi severe riflessioni. La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo, e dunque ci riguardano tutti, ci impongono di non chiuderci ciascuno in se stesso, di non volgere il nostro sguardo illusoriamente dall’altra parte. Dalla prova che stiamo dolorosamente vivendo scaturisce, con forza ancora piu’ intensa, l’esigenza di una collaborazione internazionale senza riserve, conseguenza diretta di un mondo sempre piu’ interconnesso. Sfide globali devono essere fronteggiate da una ‘governance’ efficacemente globale. Il tema della lotta per la salute dei popoli e dell’ambiente appartengono, a buon titolo, a questa categoria”.