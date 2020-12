VIDEO | Nella periferia romana rinasce una ex cartiera: è CityLab 971

Il video è stato realizzato da Next New Media

ROMA – Uno spazio di periferia romana che dopo un grande lavoro di riqualificazione diventa luogo di incontro, produzione, condivisione e sperimentazione: è CityLab 971 nell’ex cartiera di Via Salaria, lì trova spazio uno tra i 15 Ri-Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze.

Grazie al progetto, il Citylab 971 ha avviato una filiera legata alla gestione di eventi sostenibili, attraverso corsi di formazione ai green jobs gratuiti destinati ai soggetti più fragili: dai migranti ai giovani disoccupati, dagli anziani ai pazienti del Dsm. Inoltre, durante l’estate, il polo ha avviato i primi centri estivi dedicati esclusivamente all’economia circolare, al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità, coinvolgendo nella formazione soggetti che a causa del Covid avevano perso il lavoro.

Qui tutte le informazioni del progetto: https://economiecircolari.eu/