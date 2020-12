VIDEO | Forum Das Americas chiama Italia

di Bianca Oliveira e João Vitor Rodrigues

SAN PAOLO DEL BRASILE – L’intenzione di lanciare un programma economico congiunto è stata annunciata in un recente incontro sull’agenda bilaterale dal ministro degli Affari esteri dell’Italia, Luigi Di Maio, e dal suo omologo del brasile, Ernesto Araujo.



Questo approccio di vicinanza incoraggia il settore imprenditoriale, che sostiene il futuro sviluppo delle relazioni, puntando a un effetto economico e sociale importante.

Intervistato dall’agenzia Dire, il presidente di Brasilinvest e del Forum das Americas, Mario Garnero, afferma: “Siamo stati molto contenti perché, come settore privato, ci siamo impegnati molto per questo avvicinamento tra Brasile e Italia, che è stato compreso perfettamente dai due ministri”. Secondo Garnero, Di Maio e Araujo “hanno aperto un canale di comunicazione molto importante nei settori della tecnologia, del turismo, dell’agricoltura e nei comparti dei processi tecnologici di sviluppo industriale”.



La vicinanza culturale è poi un fattore di rilievo nelle relazioni tra i due Paesi. Il Brasile ospita un’importante comunità di discendenti italiani, che oggi conta su circa 30 milioni di persone. Il grande mercato brasiliano è un altro fattore di attrazione, in aggiunta alla svalutazione del reais rispetto all’euro, accentuata dalla pandemia di Covid-19. Una dinamica, questa, che rende gli asset brasiliani più convenienti per gli europei.



Garnero mette in evidenza la grande presenza di aziende italiane in Brasile. Stando ai dati della Camara italo-brasileira de comercio, industria e agricultura (italcam), le società presenti sono 972, con circa 150.000 posti di lavoro diretti generati.



Il Forum das Americas, al via nel febbraio del 2021, avrà come obiettivo principale creare un’agenda specifica di operazioni che mira a creare sinergie e opportunità nei due paesi per un gruppo selezionato di dieci imprese.



“Metteremo insieme dieci interlocutori che si capiscano e che stendano un programma di base affinchè l’accordo tra brasile e ialia a livello governativo si traduca in atti concreti sul piano imprenditoriale” spiega il presidente del Forum.



A inizio dicembre, l’italia ha assunto la presidenza del g20, il gruppo che riunisce le economie più sviluppate del mondo. Secondo garnero, questa circostanza costituisce un’opportunità per rafforzare le relazioni con la comunità italiana. “L’italia rappresenta un grande agente propulsore di sviluppo nell’unione europea” sottolinea il presidente. “Il brasile, dal canto suo, è la seconda maggiore economia della Americhe. Lavorando insieme si può dar vita a una sinergia molto importante, sia per quest’anno che per i prossimi”.

Garnero (Brasilinvest): Fórum das Américas estimula cooperação com Itália

São Paulo – Em recente conversa sobre a agenda bilateral entre Brasil e Itália, o ministro das Relações Exteriores do país europeu, Luigi Di Maio, e o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, declararam interesse em lançar um Programa Econômico conjunto.

A aproximação anima o setor empresarial, que apoia o desenvolvimento futuro das relações, visando um efeito econômico e social importante. “Nós ficamos muito contentes porque, como setor privado, nós nos empenhamos muito nessa aproximação entre Brasil e Itália, que foi muito bem entendida pelos dois ministros. Eles abrem um canal de comunicação extremamente importante na área de tecnologia, do turismo, da agricultura e na área de processos tecnológicos de avanço industrial”, afirma o presidente do Fórum das Américas, Mario Garnero.

A aproximação cultural é um fator importante na relação entre os dois países. O Brasil abriga uma importante colônia de descendentes italianos, contando hoje com cerca de 30 milhões de pessoas. O amplo mercado brasileiro é também um grande atrativo, além da desvalorização do real em relação ao euro, agravada pela pandemia do novo coronavírus, que torna os ativos brasileiros mais baratos para o europeu.

Garnero reforça também a presença de um importante número de empresas italianas já instaladas no país. Segundo dados da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam) são 972 companhias que geram cerca de 150 mil empregos diretos.

O Fórum das Américas, evento que será realizado em fevereiro de 2021, terá como objetivo principal criar uma pauta de operações específica, visando gerar sinergia e oportunidades no Brasil e também na Itália para um grupo selecionado de 10 empresas. “Vamos reunir 10 interlocutores que se entendam e façam um programa que dê base para que o acordo entre o Brasil e Itália no nível governativo se espelhe por ações concretas na área empresarial”, explica o presidente do Fórum.

No início de dezembro, a Itália assumiu a presidência do G20, grupo que reúne as economias mais avançadas do mundo. Na opinião de Garnero, essa é mais uma oportunidade para estreitar as relações com a comunidade italiana. “A Itália é um grande agente propulsor de desenvolvimento da comunidade europeia. O Brasil, por sua vez, é a segunda maior economia das Américas. Estando juntos há uma cross-fertilization muito importante que vai se dar no ano que vem e nos próximos”.

Garnero (Brasilinvest): Forum das Americas boosts cooperation with Italy

BRAZIL – In a recent conversation about the bilateral agenda between Brazil and Italy, the European country’s foreign minister, Luigi Di Maio, and the Brazilian chancellor, Ernesto Araújo, expressed interest in launching a joint Economic Program. The approach encourages the business sector, which supports the future development of relations, aiming at an important economic and social effect.

“We were very happy because, as a private sector, we put a lot of effort in this approach between Brazil and Italy, which was very well understood by the two ministers. They open an extremely important communication channel in the area of technology, tourism, agriculture and in the area of technological processes for industrial advancement ”, says the president of the Fórum das Americas, Mario Garnero.

Cultural proximity is an important factor in the relationship between the two countries. Brazil is home to an important colony of Italian descendants, with around 30 million people today. The large Brazilian market is also a major attraction, in addition to the devaluation of the real against the euro, aggravated by the coronavirus pandemic, which makes Brazilian assets cheaper for the European.

Garnero also reinforces the presence of an important number of Italian companies already installed in the country. According to data from the Italian-Brazilian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Italcam), there are 972 italian companies that generate around 150.000 direct jobs.

The Forum of the Americas, an event to be held in February 2021, will have the main objective of creating a specific agenda of operations, aiming to generate synergy and opportunities in Brazil and also in Italy for a selected group of companies. “We are going to bring together 10 interlocutors who understand each other and make a program that provides the basis for the agreement between Brazil and Italy at the governmental level to be mirrored by concrete actions in the business area”, explains the president of the Forum.

In early December, Italy took over the presidency of the G20, a group that brings together the most advanced economies in the world. In Garnero’s opinion, this is another opportunity to strengthen relations with the Italian community. “Italy is a major driving force for the development of the European Community. Brazil, in turn, is the second largest economy in the Americas. Being together, there is a very important cross-fertilization that will take place next year and the years ahead ”.