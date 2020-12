VIDEO | Brasile, nel 2021 prevista una crescita del Pil del 4,5%

SAN PAOLO DEL BRASILE – L’attività economica del Brasile è cresciuta in modo costante negli ultimi sei mesi: a evidenziarlo l’ultimo indice del Banco Central, l’Ibc-Br, diffuso dall’istituto finanziario in settimana. Un dato, questo, che mostra un costante processo di reazione dell’economia brasiliana agli effetti della pandemia del nuovo coronavirus.

Tra i fattori all’origine di questa ripresa c’è anche l’investimento del Paese nella lotta al Covid-19. Il Brasile, fino a oggi, ha speso per questo circa 600 miliardi di reais, l’equivalente di quasi 96,5 miliardi di euro, pari all’8,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Secondo il ministro dell’Economia, Paulo Guedes, questa cifra equivale al 12 per cento in più rispetto a quanto investito in media dai Paesi più avanzati.



Secondo Mario Garnero, presidente di Brasilinvest, intervistato dall’agenzia Dire, per superare questa fase critica il Paese avrà bisogno di una sforzo ancora maggiore il prossimo anno. “Con l’inizio delle vaccinazioni – ha sottolineato il dirigente – il Brasile sarà nelle condizioni di avviare i suoi programmi, che si concentreranno principalmente sulle infrastrutture, lo sviluppo industriale e dei settori dei servizi e poi, soprattutto, sull’agrobusiness”.



Garnero prevede per il 2020 una contrazione dell’economia non molto rilevante e ha una visione ottimista per quanto riguarda la crescita del Pil nel prossimo anno: “Stimo che quest’anno il Brasile soffrirà una contrazione del Prodotto interno lordo intorno al 2,5 per cento” ha calcolato Garnero. “Questo dato ci rende uno dei Paesi che si è ripreso più rapidamente dalla crisi economica provocata dal Covid-19: credo che nel 2021 avremo una crescita nell’ordine del 4,5 per cento”.



Sull’accelerazione dell’economia sembra scommettere anche Guedes. La scorsa settimana il ministro ha affermato in un’occasione pubblica che l’economia brasiliana ha fatto un’inversione a ‘U’ e che questo le permetterà di arrivare a fine anno con una capacità produttiva ancora maggiore in diversi settori.

Brasil: Presidente da Brasilinvest acredita em crescimento de 4.5% do PIB para 2021



di Bianca Oliveira e João Vitor Rodrigues

São Paulo – A atividade econômica brasileira cresceu continuamente nos últimos seis meses, é o que mostra o indicador IBC-BR, divulgado nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central. O índice de atividade subiu 0,86% em outubro em relação ao mês anterior, caracterizando a reação constante da economia aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O investimento do Brasil no combate à COVID-19 é apontado como um dos fatores de incentivo à rápida retomada. O país gastou até agora R$600 bilhões, valor que representa 8,5% do PIB. Segundo estimativas do ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor está aproximadamente 12% acima da média dos países avançados.

Na visão do presidente da Brasilinvest, Mario Garnero, ao vencer essa fase mais difícil, o Brasil precisará de um esforço extra no próximo ano. “Com o início da vacinação, o Brasil terá condições de acertar os seus programas, que serão basicamente voltados para a infraestrutura, o desenvolvimento industrial e do setor de serviços e, acima de tudo, ao agronegócio”.

O empresário ainda projeta uma baixa retração da economia em 2020 e mantém uma estimativa otimista para o crescimento do PIB no próximo ano. “Eu estou estimando que esse ano o Brasil tenha uma diminuição do seu produto interno bruto da ordem de -2,5%, isso coloca o país como uma das nações que mais rapidamente se recuperaram da crise econômica gerada pela COVID-19. Sendo assim, acho que teremos um crescimento da ordem de 4,5% no ano que vem”.

O crescimento acelerado também é a aposta do ministro Guedes, que afirmou, em audiência pública na última semana, que a economia brasileira realmente voltou em “V” e vai chegar ao fim do ano com capacidade produtiva ainda maior em vários setores.

Brazil: In 2021 GDP growth of 4.5%, according to Brasilinvest president

São Paulo – The brasilian economic activity has grown continuously in the last six months, as shown by the IBC-BR indicator, released on monday (14), by the Central Bank. The activity index rose 0.86% in october compared to the previous month, featuring the constant reaction of the economy to the effects of the pandemic.

Brazil’s investment in combating COVID-19 is seen as one of the incentive factors for rapid recovery. The country has so far spent R$600 billion, which represents 8.5% of GDP. According to estimates by Minister of Economy, Paulo Guedes, this amount figures approximately 12% above the averages of advanced countries.

Brasilinvest president, Mario Garnero, believes that, by overcoming this most difficult phase, Brazil will need an extra effort next year. “With the start of vaccination, Brazil will be able to set up its programs, which will basically be focused on infrastructure, on development of industrial and service sectors and, above all, agribusiness”.

The entrepreneur projects a low retraction of the brazilian economy in 2020 and maintains an optimistic estimate for GDP growth next year. “I am estimating that this year Brazil has a decrease in its gross domestic product of -2,5%, this puts the country as one of the nations that most quickly recovered from the economic crisis generated by COVID-19. So, I think we’ll have a growth of around 4.5% next year”.

The accelerated growth is also the bet of minister Guedes, who stated, in a public hearing last week, that the brazilian economy really turned in a “V” and will reach the end of the year with even greater productive capacity in several sectors.