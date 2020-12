Governo, Renzi: “La maggioranza risponderà sì. Pd d’accordo con noi e M5S…”

ROMA – “A me interesserebbe che le cose” contenute nella lettera al premier Conte “fossero oggetto del dibattito. Poi chiaro che se il premier dice che non vuole prendere il Mes, non vuole sbloccare le infrastrutture… Cosa accadra’? Lo scopriremo solo vivendo“, dice Matteo Renzi a Radio Anch’io.

“Io credo che la maggioranza rispondera’ su questi punti- aggiunge Renzi- perche’ in primo luogo mi sembra che il Pd sia d’accordo su tutti i punti. E in secondo luogo i M5s devono decidere cosa fare. La differenza con gli altri e’ che noi non dobbiamo restare a tutti i costi. Lo hanno detto le ministre al presidente Conte: se ritieni che quello che noi proponiamo non vada bene, noi con rispetto per la bandiera ci dimettiamo”.