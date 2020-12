Da Bugo a Fedez: svelati i nomi dei ‘big’ in gara a Sanremo 2021

ROMA – Sono stati svelati nel corso della finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, i nomi dei ‘Big’ in gara nell’edizione 2021 del Festival di Sanremo: da Francesco Renga a Gaia, passando per i Maneskin e Arisa. Poi le rivelazioni Fulminacci e Madame.

Ventisei talenti, come aveva anticipato qualche giorno fa il direttore artistico Amadeus. Torneranno sul palco i già vincitori del festival Francesco Renga con ‘Quando trovo te’ ed Ermal Meta con ‘Un milione di cose da dirti’. Orietta Berti calcherà il palco del teatro Ariston per la dodicesima volta con ‘Quando ti sei innamorato’.

Nella lista il debutto dei Coma Cose con ‘Fiamme negli occhi’, di Fulminacci con ‘Santa Marinella’, di Madame con ‘Voce’ e di Willie Peyote con ‘Mai dire mai (La locura)’. Prima volta anche per l’ex Amici Gaia con ‘Cuore amaro’, per Gio Evan con ‘Arnica’, per i Maneskin con ‘Zitti e buoni’, per Aiello con ‘Ora’. E ancora per Colapesce e DiMartino con ‘Musica Leggerissima’ e per Random con ‘Torno a te’. Dalla passata edizione di Sanremo Giovani arriva tra i ‘Big’ Fasma con ‘Parlami’.

Il 71esimo Festival di Sanremo segnerà il ritorno di Arisa con ‘Potevi fare di più’, di Irama con ‘La genesi del tuo colore’, di Malika Ayane con ‘Ti piaci così’, di Ghemon con ‘Momento perfetto’, di Noemi con ‘Glicine’ e di Annalisa con ‘Dieci’. Max Gazzè, già frequentatore dell’Ariston, porterà con sé la Trifluoperazina Monstery Band. Il suo brano in gara è ‘Il farmacista’.

La Rappresentante di Lista da ospiti di Rancore lo scorso febbraio nella serata dei duetti tornano per gareggiare con ‘Amare’. Dopo l’abbandono della gara lo scorso febbraio e la lite con Morgan, Bugo torna da solista con ‘E invece sì’. Chiudono la lista Lo Stato Sociale con ‘Combat pop’, gli Extraliscio feat. Davide Toffolo (dei Tre Allegri Ragazzi Morti) con ‘Bianca Luce Nera’ e la coppia Francesca Michielin e Fedez con ‘Chiamami per nome’.

I ventisei ‘Big’ e le Nuove Proposte si sfideranno dal 2 al 6 marzo 2021, queste le date al momento confermate per il secondo festival di Amadeus, quello che più volte è stato definito della ‘rinascita’.