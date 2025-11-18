Carceri, alla Dozza di Bologna aumenta il sovraffollamento. Restrizioni all’ingresso dei volontari

BOLOGNA – Le recenti restrizioni all’ingresso di volontari in carcere per lo svolgimento di attività culturali preoccupano fortemente il cappellano della Dozza di Bologna, padre Marcello Mattè: “Se si esclude il volontariato dalle nostre carceri davvero la situazione diventerà, anche per chi opera, sempre più ingovernabile”.

Intanto, già oggi “la situazione nel carcere della Dozza è particolarmente allarmante– avverte padre Mattè, a margine di una conferenza stampa in Comune- perché aumentano le cifre del sovraffollamento. In un carcere pensato per 470 persone ce ne sono più di 800. Vuol dire che vivono quasi tutte in due in una cella pensata per uno e che devono condividere gli spazi per 21 ore al giorno, al netto delle ore cosiddette di aria o delle attività che fanno”.

La situazione, dunque, “è difficile non solo per loro ma anche per gli operatori che si trovano ad agire in situazioni di sotto organico, senza alcuna possibilità di disporre degli strumenti necessari per attenuare la situazione di tensione”, aggiunge il cappellano. In questo contesto, “una cosa che poteva essere utile è la presenza del volontariato, che non solo attiva delle iniziative per occupare il tempo, che altrimenti è tempo vuoto pesantissimo per le persone detenute- continua padre Mattè- ma porta anche dentro al carcere un modello di relazioni diverse, segnato dalla gratuità e non quindi dalla strumentalità”. E invece una circolare del Dap del 21 ottobre “attualmente rende praticamente impossibili queste iniziative e la presenza dei volontari, perché chiede che siano autorizzate tutte da Roma“, spiega padre Mattè. Il tutto “chiedendo l’autorizzazione con un congruo anticipo, il che probabilmente prefigura un congruo ritardo nel rispondere con l’autorizzazione o meno”, aggiunge il cappellano della Dozza.

“Alcune iniziative già sono state bloccate e siamo in attesa che cambi qualcosa, perché altrimenti se si esclude il volontariato dalle nostre carceri davvero la situazione diventerà, anche per chi opera, sempre più ingovernabile”, avverte padre Mattè. Al momento, alla Dozza di conseguenze pratiche non se ne sono ancora registrate però, racconta padre Mattè, le persone detenute lamentano “che spesso il caso di maggior sofferenza non è tanto il sovraffollamento quanto il sottoaffollamento affettivo, cioè la scarsa presenza di persone che siano significative dal punto di vista delle relazioni: naturalmente i rapporti con i familiari prima di tutto, ma anche la presenza delle persone come i volontari che portano un modello di relazione non strumentale ma gratuito”.

Sul tema è intervenuta anche la parlamentare Ilaria Cucchi (Avs). Il sottosegretario Andrea Delmastro “ce l’ha fatta. Al Dap è bastata una circolare per rendere le attività culturali in carcere un’impresa impossibile. Da qualche settimana infatti le iniziative negli istituti dove sono presenti sezioni di alta sicurezza, per essere approvate, devono passare prima a Roma”. Il risultato, ha scritto Cucchi sui social, è che “le richieste arrivano sul tavolo del Dipartimento e lì rimangono fino a quando non arriva il momento di annullare tutto quello che non si è riusciti ad approvare. Parliamo di gruppi di lettura, laboratori artistici, corsi sportivi. Per i detenuti significano tantissimo. Sono un’occasione di pensarsi fuori, un’opportunità di riscatto”. Non a caso frequentare attività culturali “porta a ridurre la recidiva fino al 2%“, segnala Cucchi, “contro una media del 66%. Ma per la destra del ‘buttare via la chiave’ i detenuti non sono persone da accompagnare verso una vita nuova. Sono solo capri espiatori, su cui scaricare le proprie colpe”.